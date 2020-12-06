السعودية: 187 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 317 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 358.713، وتعافي 317 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 348،879 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5965.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بالمملكة، إن السعودية ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في انتشار فيروس كورونا والإصابات الجديدة، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الإصابات في منطقة الجوف خلال الأسبوع الأخير.وأوضح المسئول السعودي، أن هناك أمور مبشرة ونتائج مطمئنة بأمان وفعالية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا.وتابع بالقول: "حريصون على التأكد من مأمونية اللقاح وفاعليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة"، لافتًا إلى أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، وستكون الممكلة من الدول الأولى التي سيتوافر بها اللقاح.