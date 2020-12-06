رئيس مجمع الخالدين يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر (صور)

في إطار تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق الشقيق؛ التقى الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة العراق لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه.وفي بداية اللقاء؛ أعرب رئيس مجمع الخالدين عن متانة العلاقات العلمية والثقافية بين مصر والعراق، وأن العراق كان إحدى الدول الثلاث- إلى جانب مصر وسوريا- المؤسسة لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية برئاسة الدكتور طه حسين 1971م.من جهته؛ قدم سفير العراق لدى جمهورية مصر العربية تهنئته الخالصة للدكتور صلاح فضل بمناسبة تولي رئاسة مجمع الخالدين، متمنيًا له التوفيق والسداد، ولمجمع القاهرة الرقي والازدهار.