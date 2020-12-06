«الصحة» تحذر: السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى

حذرت وزارة الصحة والسكان، من السمنة خصوصًا لدى السيدات، لافتة إلى أن زيادة الوزن من أكثر العوامل خطورة والتى تكون سببًا فى الإصابة بكثير من الأمراض، خصوصًا بعد انقطاع الدورة الشهرية.وأشارت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن السمنة وزيادة الوزن تزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي، حيث إن الدهون في الجسم تؤثر على مستوى الهرمونات.ونصحت بضرورة الكشف على سرطان الثدي باستمرار، في نقاط مسح مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتي توفر التوعية والكشف والعلاج مجانًا، وبأحدث البروتوكولات العالمية، ومتوفرة بالوحدات الصحية يوميًا من 9 صباحًا لـ 3 مساءً، حيث يمكن معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع «www.100millionseha.eg».أو كلمينا على 1533.