حضور غفير فى ندوة وحيد حامد على هامش «القاهرة السينمائى» (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة الكاتب الكبير وحيد حامد على مسرح "وي" بحضور نجوم الفن.وشهدت الندوة عددا كبيرا من الحضور من الجماهير وأهل الفن الذين حرصوا على التواجد بجوار الفلاح الفصيح.ومن بين المتواجدين يسرا وليلى علوي وتامر حبيب ومحمد ياسين ومحمد العدل وأشرف عبدالباقي وخالد عبدالجليل وجميلة عوض.