إنهاء الخلاف بـ«طعنة».. خمسينية تقتل زوجها المسن بالقليوبية

أقدمت ربة منزل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، على التخلص من زوجها بطعنة نافذة بالصدر؛ لخلافات زوجية.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود إشارة من مستشفى الخانكة بوصول «س.ع»، 70 سنة، مقيم بدائرة مركز الخانكة، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين من التحريات أن «أ.م»، 50 سنة، زوجة المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية، فطعنته بسلاح أبيض «سكين» طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته، وتحرر عن ذلك المحضررقم 103 88 إداري 2020 إدارى مركز شرطة الخانكة.وأمكن القبض على المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، برئاسة أحمد البوشى، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.