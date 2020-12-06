رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء الخلاف بـ«طعنة».. خمسينية تقتل زوجها المسن بالقليوبية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:15 م
طعن
طعن
كتب صلاح حسنى
طباعة
أقدمت ربة منزل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، على التخلص من زوجها بطعنة نافذة بالصدر؛ لخلافات زوجية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بورود إشارة من مستشفى الخانكة بوصول «س.ع»، 70 سنة، مقيم بدائرة مركز الخانكة، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وتبين من التحريات أن «أ.م»، 50 سنة، زوجة المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية، فطعنته بسلاح أبيض «سكين» طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته، وتحرر عن ذلك المحضررقم 103 88 إداري 2020 إدارى مركز شرطة الخانكة.


وأمكن القبض على المتهمة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، برئاسة أحمد البوشى، رئيس نيابة الخانكة، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال القليويبة، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

حبس نجل الإرهابى على بطيخ للانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

رئيس مجمع الخالدين يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر (صور)

«الدستور» تعيد نشر حوارها مع الشاعر رفعت سلام بعد وفاته

«حياة شاتو» بالمركز الثقافي الفرنسي الأربعاء

وفاة الشاعر رفعت سلام