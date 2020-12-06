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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وعد البحرى تعود للغناء مع بداية 2021 (صور)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:09 م
وعد البحري
وعد البحري
حسين الجندي
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تسلمت المطربة وعد البحري، بطاقة العضوية من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بعد أن زارت الجمعية الخميس الماضي، والتقت من خلالها برئيس الجمعية الأستاذ محمد الغامدي.

وأكدت "وعد البحري" أنها تسعى بكل ما لديها لتقديم فن وأعمال غنائية راقية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها في صدد تحضيرات لطرح أغانٍ جديدة ستكون مع بداية العام الجديد "٢٠٢١".

وأشارت "البحري" قائلة:"بعد كورونا الجميع يبحث عن تقديم أعمال جديدة، ونحن قادرون على تجاوز تلك الجائحة، ونحاول أن نستعيد عافيتنا، وأن السعودية بلد الخير ومنها ستكون البداية لعودة وعد البحري للمشهد الفني، وبإذن الله سيكون النجاح حليفي".

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