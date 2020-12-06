جولات بمدارس الإسكندرية للاطمئنان على الإجراءات الوقائية

تفقد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، مدارس إدارة وسط التعليمية، كما زار مدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بنين ومدرسة العروة الوثقى الإعدادية الرسمية بنين لغات.واطمأن «سعد» على سير العملية التعليمية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات بشكل منتظم، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.وعلى صعيد آخر، تفقد الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير العملية التعليمية بمعهدي الميناء الشرقي وفتيات الفتح المبين؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.حيث تمت متابعة المناهج الدراسية، وتفقد الفصول، والتأكد من مسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج، ومتابعة شرح المعلمين داخل الفصول، والتأكد من نظافة المعهدين وملحقاتهما، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها.