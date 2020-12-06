«عبد العال» ينعي والدتي النائبين سعيد الدويك وسمير الخولي

نعى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدة كل من النائب محمد سعيد الدويك وكذا والدة النائب سمير الخولى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.وفى السياق ذاته، نعى رئيس مجلس النواب شقيق النائب مجدى بيومى الذى وافقته المنيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.