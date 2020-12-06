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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتابع صرف المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:45 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة، مؤكدًا بأن ذلك يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين من العمالة غير المنتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 158 مكتب بريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و33 فرع بنك قرية موزعين في جميع أرجاء المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديري البريد، والبنك الزراعي المصري للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة، داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين، لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والازدحام، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمها ارتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.

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