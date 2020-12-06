البابا تواضروس: مازلت أحن لأيام قلايتي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن لايزال يحن إلى أيام قلايته بل ويزورها بين الحين والآخر.وأضاف بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية، في تصريحات له:"كل فترة أذهب إلى الدير، لاني احب واحن الى جو الدير وأنك تعيش مع الرهبان أخواتك وتراهم شيء مهم جدًا".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.