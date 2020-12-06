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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل ضبط ترسانات أسلحة وذخيرة بالمحافظات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:47 م
أسلحة
أسلحة
عمرو المزيدي
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وجّه رجال الأمن بوزارة الداخلية عدة ضربات قاضية لأوكار بيع السلاح في عدد من المحافظات، في إطار جهودها للحفاظ على السلم العام واستقرار الوطن.

بنادق وذخيرة في سوهاج
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طما، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط (3 بنادق خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، عدد من الطلقات) بحوزة (3 أشخاص)، فى حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية بدائرة المركز.


١٥ سلاحًا ناريًا بحوزة ١٤ متهمًا في أسيوط
قام قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت عددا من القرى التابعة لمركز شرطة صدفا، أسفرت جهودها عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى عبارة عن (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة عدد (14) متهما.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية "دون ترخيص".


ضبط 12 قطعة سلاح نارى بحوزة طرفى مشاجرة بمنفلوط بمحافظة أسيوط
قام قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، استهدفت طرفى مشاجرة بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منفلوط.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد 12 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (7 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش بحوزة عدد من الأشخاص).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية "دون ترخيص".

ضبط تاجر سلاح في الجيزة
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من ضبط (بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- قطع لمخدر الحشيش)، بحوزة (عاطل- مقيم بدائرة المركز)، وذلك حال تواجده بمسكنه، وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذًا من القرية محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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