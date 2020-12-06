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مصر

«سعفان» يشارك طلاب جامعة الأقصر زراعة شجرة ضمن «هنجملها»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:03 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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شارك محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، في زرع شجرة داخل حرم الجامعة ضمن مبادرة "حنجملها"، بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة، وعبدة هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعدد من عمداء الكليات، فضلا عن عدد من طلاب الجامعة، الذين سيستكملون زراعة الأشجار المثمرة.

وقال وزير القوى العاملة، خلال جولاته الميدانية لمحافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وعقب توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعة الأقصر في مجالي نشر ثقافة العمل الحر والسلامة والصحة المهنية، إن المبادرة تهدف إلى تجميل الجامعة والمحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل الزيتون والليمون والتين، مؤكدا أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء، مشيدا بدعم جامعة الأقصر المبادرة ذات البعد الاستراتيجي ومشروع غرس الأشجار المثمرة ذات القيمة ال اقتصادية، موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

ومن جهته، أكد محجوب رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على زراعة كافة الأماكن بالجامعة لزيادة المساحة الخضراء وكذلك تنمية الوعي لدى طلاب الجامعة بأهمية الأشجار والحفاظ على البيئة، مشيدا بهذه المبادرة التي تساهم في زراعة مليون شجرة مثمرة.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد قبطان، منسق عام مبادرة "هنجملها"، إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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