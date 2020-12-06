وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والإمارات يبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع نظيرها الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان سبل تعزيز التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الحجر الصحي.وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - أن الوزيرين عقدا محادثاتهما الليلة الماضية، حيث اتفقت آراؤهما على أن البلدين وسعا علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة، على الرغم من وضع تفشي جائحة كورونا.وقالت وزيرة الخارجية الكورية إن البلدين يواصلان تبادل زيارات القوى العاملة والتبادل الاقتصادي، على الرغم من جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تسهيل دخول الكوريين للإمارات.وأشار الوزير الإماراتي إلى إن بلاده تنعم بعلاقة وثيقة مع كوريا الجنوبية، مؤكدا أنه يأمل في تطوير العلاقات بين البلدين إلى الأفضل في المستقبل أيضًا.كما ناقش الوزيران سبل تسريع التعاون بين بلديهما في مجالات تقنية الاتصالات والعلوم ومحطات الطاقة النووية وغيرها، بعد مراجعة أوضاع المشاريع التعاونية المشتركة بين البلدين.