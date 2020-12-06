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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: ما زلت أعترف بالخطايا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:49 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يزال يخضع لإتمام طقس وسر التوبة والاعتراف الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات له: بالطبع لي أب اعتراف، اعترف بالتقصير وهناك الإرشاد الروحي، وهناك في الدير آباء شيوخ نجلس معهم ونأخذ منهم حكمة الشيوخ لأن الدير قائم على (أب وابن) وأنا دخلت الدير وأنا شاب صغير وهناك آباء تعلمت على يدهم ونحن نكبر ونصبح شيوخ ونعلم الشباب وهكذا من جيل إلى جيل".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

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