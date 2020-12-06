أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في أسبوع (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة الكاثوليكية بمصر".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن أنشطة الكنيسة برئاسة الانبا ابراهيم اسحق، وكذلك لقاءات الانبا باخوم على مدار أسبوع مضى.وتحتفل الكنائس المصرية حاليا بأجواء الكريسماس ورأس السنة الميلادية، التي تأتي لأول سنة في سكون بسبب تفشي جائحة كورونا المعروفة كذلك باسم فيروس "كوفيد 19".