«جانتس» يجتمع بوزير المالية لمناقشة أزمة الميزانية الإسرائيلية

يعقد بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الأحد، اجتماعًا مع يسرائيل كايتس، وزير المالية الإسرائيلي وعضو حزب الليكود، لمناقشة الوصول إلى اتفاق حول الميزانية العامة لتل أبيب من أجل المصادقة عليها.ويسعى جانتس إلى تمرير ميزانية تشمل عامي 2020 و2021، بينما يريد كايتس، نيابة عن حزب الليكود الإسرائيلي، المصادقة على ميزانية منفصلة لعام 2020 فقط، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.وقال وزير الجيش الإسرائيلي إنه مُصر على تمرير الميزانية كما لعامين، من أجل إلزام بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتفعيل التناوب معه في رئاسة الحكومة، أو إكمال التصويت لصالح مشروع قانون بحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.