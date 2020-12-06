رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«جانتس» يجتمع بوزير المالية لمناقشة أزمة الميزانية الإسرائيلية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:45 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
طباعة
يعقد بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الأحد، اجتماعًا مع يسرائيل كايتس، وزير المالية الإسرائيلي وعضو حزب الليكود، لمناقشة الوصول إلى اتفاق حول الميزانية العامة لتل أبيب من أجل المصادقة عليها.

ويسعى جانتس إلى تمرير ميزانية تشمل عامي 2020 و2021، بينما يريد كايتس، نيابة عن حزب الليكود الإسرائيلي، المصادقة على ميزانية منفصلة لعام 2020 فقط، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي إنه مُصر على تمرير الميزانية كما لعامين، من أجل إلزام بنيامين نتيناهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتفعيل التناوب معه في رئاسة الحكومة، أو إكمال التصويت لصالح مشروع قانون بحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

رئيس مجمع الخالدين يلتقى سفير جمهورية العراق لدى مصر (صور)

«الدستور» تعيد نشر حوارها مع الشاعر رفعت سلام بعد وفاته

«حياة شاتو» بالمركز الثقافي الفرنسي الأربعاء

وفاة الشاعر رفعت سلام