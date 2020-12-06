سباق بين أهالي كفر الشيخ لإطعام فقرائهم وعجائزهم (صور)

- مطبخ قرية القرضا: 500 وجبة مجانية شهريًا

- مطبخ مطوبس: 1000 وجبة أسبوعيًا مجانًا لمنازل الفقراء

- مطبخ البرلس: 300 وجبة شهريا لمتضرري كورونا

- مطبخ قرية أبو طبل: 200 وجبة يوميا بتكلفة 6000 جنيه

انتشرت فكرة مطعم الخير في مختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ، حتى أصبحت ظاهرة موجودة في العديد من القرى والمدن المختلفة يقوم على تنفيذها متطوعون ورأس مالهم التبرعات المادية والعينية، وذلك لإيصال آلاف الوجبات الشهية بشكل مجاني إلي منازل غير القادرين والفقراء ومتضرري كورونا.دشن أهالي قرية القرضا بمحافظة كفر الشيخ مطعما خيريًا بالجهود الذاتية، لتقديم 500 وجبة مجانية شهريا لكبار السن وأصحاب المرض المزمن لمرضى الفشل الكلوي والكبد والسرطان وغيرهم، ويعمل بالمطبخ مجموعة من السيدات المتطوعات من أهل القرية، وذلك كخطوة منهم للتخفيف والتيسير من معاناة المحتاجين.أكد الدكتور عصام الشامي، أحد القائمين على إدارة المطبخ الخيري أن لجنة الزكاة بالقرية هي من فكرت في إنشاء ذلك المطبخ فتبرع أصحاب الخير بتكلفة التجهيزات من أدوات الطبخ والثّلاجات لحفظ الطعام، وتبرع أحد الأهالي بتقديم شقة في بيته مجانا للمطعم، ويتم تقديم 500 وجبة متكاملة شهريا من بين أسماك ودجاج ولحوم لفئتين من المحتاجين من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم والمرضى.أضاف الشامي، لـ"الدستور" أن المطعم وجباته يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، لافتًا إلى أن المطعم قدم قبل ذلك 100 وجبة لمرضى الفشل الكلوي في مركز الكلى بالمستشفى العام كما قام بتقديم الوجبات للمسنين المقيمين بدار المسنين بسخا، وذلك بعد اكتفاء القرية في ذلك الوقت، موضحا أن تكلفة وجبات اليوم الواحد تصل إلى 1000 جنيه، وتتم توصيل تلك الوجبات إلى باب منازل الفئات المحددة.قام شباب مركز مطوبس بكفر الشيخ بمبادرة لإطعام الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في نطاق مدينتهم والقرى التابعة لها، وكل ذلك يتم بشكل مجاني دون أن يتكلف الفقير أي جنيه نظير تلك الوجبة، وقد شكل الشباب كيان أطلقوا عليه مسمى "اتحاد شباب مطوبس التطوعي".وأكد محمد قطب، أحد الشباب المشاركين في المبادرة والمؤسسين لها، أنهم يقومون بتوزيع ما يقرب من 1000 وجبة أسبوعيا على مدار العام مجانا على المحتاجين والفقراء، وذلك بتوصيلها إلي باب منازلهم دون تعرضهم لأي حرج أو مضايقة، ويتم ذلك بشكل سري للغاية حيث نقوم بتجميع أسمائهم من الجمعيات الخيرية المسجلين لديها.أضاف قطب، لـ"الدستور"، أن المبادرة مكونة من 20 شاب وفتاة منهم طلبة جامعيين وخريجين ويموّلون المبادرة من مصروفهم الخاص كما يتم قبول التبرعات إذا أراد أحد أن يساعدنا في فعل الخير، لافتا بأن الوجبات تكون متنوعة ومكونة من اللحوم والدجاج والجمبري والكابوريا والأسماك والأرز والفواكه، ويتولى الشباب تنظيم العمل داخل المطبخ.أوضح محمد قطب أنه قد تم إنشاء مطبخين في مركز مطوبس واحد فيهم بقرية "برنبال" والتي تعد من إحدى أكبر القرى بالمركز، وهناك مطبخ أخر يخدم قرى غرب المركز."الناس للناس ومينفعش أكل وغيري جعان".. بهذه الكلمات البسيطة المعبرة بدأت ياسمين فارس ابنة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، حديثها عن "مطبخ الخير" والمستمر للعام الثاني علي التوالي، لتحضير وتوصيل الوجبات الجاهزة مجانا لمنازل غير القادرين خاصة المسنين، والمرضى، والأرامل، والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس "كورونا "، فالمطبخ يعمل على مدار العام وليس شهر رمضان فقط.ولفتت إلى أن فكرة المبادرة بدأت منذ العام الماضي وتستمر للعام الثاني على التوالي، من خلال التبرعات الخيرية سواء مادية او عينية ولدينا كشف بأسماء المسنين وذوي الاحتياجات والفقراء والحالات المرضية غير القادرة وعمال اليومية المتضررة الذين تضرروا عقب أحداث كورونا الأخيرة، مشيرة إلى أن مبادرة مطبخ الخير تابعة لمبادرة سواعد الإطعام والهدف منها عمل 1000 مطبخ خيري على مستوى الجمهورية لإطعام الفقراء وغير القادرين.أضافت ياسمين: لقد قمنا بعمل شنط رمضانية نظرا لتأثر الكثيرين من فيروس كورونا، والشيء المفرح أن حتى الأشخاص الفقيرة المدرجين بقائمة الوجبات المجانية من المطبخ، باتوا يتبرعون لنا كل من سعته، فنجد أحد السيدات الفقيرات تتبرع بزجاجة زيت او كيلو بطاطس وبعض الحالات تتبرع من الحصة التموينية الخاص بها، وبدأنا ب 30 وجبة ووصلنا الان إلى 300 وجبة شهرياكما دشن أهالي قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، مبادرة من خلال جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقرية المشهّرة في وزارة التضامن برقم 1619، وذلك لإطعام فقرائهم وكذلك الأرامل والأيتام ومتضرري كورونا.أكد الدكتور أيسم فايد، مسؤول الجمعية، أنه حاليا يتم تجهيز 200 وجبة يوميا بتكلفة تصل لـ6000 جنيه ويتم توصيل تلك الوجبات لمنازل الفقراء والمحتاجين، لافتًا إلى أن جميع من يعملون في المبادرة متطوعون ولا يتقاضون أجرًا.وأضاف فايد أن التبرعات وعوائد المشروعات الخيرية التابعة للجمعية هي مصدر تلك المبادرة التي يشارك فيها أغلب أهل القرية.