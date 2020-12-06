فرقة أم الرحمة تحيي أحدث حلقات «المسبحة الوردية» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "المسبحة الوردية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتعاون مع فرقة مريم أم الرحمة بكنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل بالقاهرة.وتحتفل الكنائس المصرية حاليا بأجواء الكريسماس ورأس السنة الميلادية، التي تأتي لأول سنة في سكون بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.