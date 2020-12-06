«إسكان النواب»: السيسي ضرب المثل والقدوة في الإخلاص لمصر وشعبها

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الإسكان والمرافق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضرب المثل والقدوة والإخلاص لمصر وشعبها، معربا عن أمله في يكون جميع المسؤولين من وزراء ومحافظين وغيرهم مثل الرئيس في العمل بكل جد وإخلاص لمصر وشعبها العظيم.وأكد إسماعيل، في بيان، أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية قيادة الدولة المصرية منذ أكثر من 6 سنوات وهو يواصل العمل ليلا ونهارا حتى في أيام الإجازات، وفي مقدمتها أيام الإجازات مثل الجمعة، مشيدا بتفقد الرئيس أمس الجمعة لمشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.وتوجه النائب محمد إسماعيل بالتحية والتقدير لكل عمال ومهندسي مصر الشرفاء والأبطال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا وفى ورديات على مدى الـ24 ساعة يوميا، داخل جميع المشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد لإنجازها في توقيتات قياسية غير مسبوقة، مؤكدا أنهم نجحوا في تغيير صورة مصر من خلال تنفيذ هذه المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات البنية الأساسية من شبكة الطرق والإنفاق والكباري وغيرها.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أول أمس الجمعة عددًا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنها محور مصر الجديدة رمسيس، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري أكتوبر، كما اطلع على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.وناقش الرئيس السيسى، مع العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية.