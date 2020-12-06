«التعمير أولًا».. مدن جديدة في عهد «السيسي»

"العاصمة الإدارية الجديدة"

"العلمين الجديدة"

"مدينة شرق بورسعيد"

"المنصورة الجديدة"

"مدينة الفرافرة الجديدة"

"مدينة رفح الجديدة"

"مدينة الإسماعيلية الجديدة"

"مدينة ناصر بغرب أسيوط"

"مدينة الجلالة الجديدة"

"مدينة غرب قنا"

"مدينة توشكى الجديدة"

"مدينة العوينات"

"الفرافرة الجديدة"

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، سعى إلى تعمير البلاد وإحداث طفرة في المشروعات السكنية، حيث أنشأ عدة مدن سكنية، على طراز فريد من نوعه، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المدن هو طفرة اقتصادية كبيرة من خلال الاستثمار فى مجال العقارات ومن خلال سعي الدولة إلى تحقيق التطور التكنولوجي والتكنولوجيا الرقمية يصبح مجال الاتصالات من أكثر القطاعات استثمار فى هذه المدن وتهدف الحكومة أيضا إلى توفير حوالى 6 مليون فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى استيعاب نحو 14 مليون نسمة من إجمالي سكان مصر.تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة صرحًا معماريًا على طراز فريد، حيث تضم أكبر مبنى برلماني في مصر وأكبر برج في إفريقيا وكذلك حي المال والأعمال، حيث تقام على مساحة تقدر بحوالى 180 ألف فدان تضم حدائق ضخمة وشاسعة بمساحة من 1400 فدان إلى 4500 فدان، ومقر لقصر الرئاسة وحتى الحكومات، مطار دولى مقام على مساحة 10 آلاف فدان، 13 مدينة سكنية تضم كل مدينة 20 حى سكنى وتضم خلال 2050 حوالى 40 مليون نسمة.تندرج مدينة العلمين الجديدة فى قائمة مدن الجيل الرابع، فهي أحد المدن المتكاملة اقتصاديا وحضاريا وثقافيا وسياحيا وتوجد المدينة فى الساحل الشمالى تبلغ مساحتها 48130.82 فدانًا، تتكون من قطاعين أحدهما القطاع الساحلى والثانى القطاع الأثري والحضري باجمالى مساحة 8 آلاف فدان تقع مدينة العلمين الجديدة على الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية غرب مدينة الاسكندرية، تحديدا عند الكيلو 34.ويحد مدينة العلمين من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط وومن الجنوب خط كنتور 200، ومن المقرر أن تضم حوالى 2 مليون نسمة، وستضم العلمين محطة تحلية مياه الشرب بطاقة تقدر ب100 ألف م3يوم، 25 ألف غرفة فندقية، كما سيتم تخصيص 320 مليون جنيه منها لتطوير طريق اسكندرية مطروح بداية من الكيلو 93 حتى طريق وادى النطرون وتطوير البحيرات الشاطئية والطرق الرئيسية.تعد إحدى المدن التنموية والسياحية الساحلية أول مدينة تخدم تنمية المنطقة فى شرق قناة السويس، تعتبر حلقة وصل بين الاقليم الشرقى والغربى، حيث تم تخصيص 3000 فدان للمرحلة الأولى من المشروع، كما سيضم مليون نسمة لتخفيف الكثافة السكانية لمدينة بورسعيد، ويشمل المشروع خط مترو وتوفير ما يقرب من 185 ألف فرصة عمل وجامعة ومناطق خضراء ومحطة تحلية مياه ومركز أبحاث دولى ومركز معارض ومؤتمرات دولية ومهابط هيليكوبتر.مدينة المنصورة الجديدة إحدى المدن التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم تخصيص مساحة 5100 ألف فدان حتى يقام عليها المشروع، وتضم حوالى 185 ألف وحدة سكنية.مشروع مدينة الفرافرة احدى مشروعات المليون ونصف فدان الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه وإعطاء الضوء الأخضر لإنشائه في ديسمبر 2015، بهدف إقامة المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعى مثل إنتاج الزيوت والمنتجات الغذائية والتغليف والتعبئة، بالاضافة إلى ممارسة النشاط الزراعي، ويهدف المشروع أيضا توفير جميع الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية ويصور الريف بأسلوب حضاري متميز.ويقع مشروع الفرافرة الجديد فى منطقة تسمى سهل بركة وتقع شرق مدينة الفرافرة الواحات يضم المشروع إجمالي 3 قرى ريفية كل قرية ريفية تضم عدد 466 بيت كل بيت يقع على مساحة 200 متر مربع.كما تضم كل قرية ايضا حوالى 10 عمارات سكنية ودورين بإجمالى 120 وحدة سكنية، كما يضم المشروع بعض الخدمات منها 2 محطة رفع مياه ومعالجة صرف صحى، مدرسة ابتدائية، سوق تجارى مسجد بسعة 300 مصلى و2 مسجد آخرين سعة كل منهما 100 مصل، مكتبة طفل.مدينة رفح الجديدة احدى مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقع مدينة رفح فى شمال سيناء وتحديدا عند قرية الوفاق والتى تبعد حوالى 2 كيلو متر عن حدود غزة، تقع مدينة رفح الجديدة على مساحة كلية تقدر بحوالى 535 فدان، ومن المفترض أن تضم المدينة 625 عمارة أي بسعة 10.016 وحدة سكنية كما تضم ايضا 400 منزل بدوى.ونُفذّت المدينة على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تضم 216 عمارة كل عمارة تسع 3456 وحدة سكنية و200 منزل بدوي وتضم المرحلة الثانية من المشروع 410 عمارة سكنية بواقع 6560 وحدة سكنية و200 منزل بدوى وتقع كل وحدة سكنية على مساحة تقدر بحوالى 120 متر وتصل الى 300 متر يتم تقديم بعض الخدمات المركزية والفرعية فى مدينة رفح الجديدة.مدينة الإسماعيلية الجديدة افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ذكرى افتتاح قناة السويس، وتعتبر من أهم مدن الجيل الثالث تقترب من محور قناة السويس وتعتبر أول مشاريع تعمير شمال سيناء وتعد امتدادا لمدينة الإسماعيلية القديمة.تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة جنوب الطريق الأوسط حتى جبل مريم لها شاطئ يبعد عنها حوالى 500 متر، تبعد شمالا عن معدية نمرة 6 1.5 كيلو متر وصولا إلى بورسعيد وتبعد 9.5 متر فى اتجاه الجنوب وصولا الى السويس وتعمق واحد كيلو متر داخل شبه جزيرة سيناء.تقام مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة تقدر ب 2157 فدان، تضم هذه المساحة 4 أحياء سكنية بواقع 3310 عمارة و1220 فيلا منهم 620 فيلا شبه منفصلة، 373 فيلا منفصلة، وكذلك 57 ألف وحدة سكنية، ويوجد بها مساحات خضراء بنسبة 53 %، طرق بنسبة 30 %.مشروع مدينة ناصر غرب اسيوط يتم تنفيذ المشروع أعلى هضبة أسيوط ومن أهم المشروعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها فى صعيد مصر وخاصة فى محافظة أسيوط تقع المدينة قرب مطار أسيوط وتبعد عن مدينة اسيوط الجديدة حوالي 28 كيلو متر يقام مشروع مدينة ناصر على مساحة تقدر بحوالي 6006 فدان.وتم تنفيذ المشروع بطول 22 كيلو متر على طريق الهضبة بتكلفة تقدر ب 300 مليون جنيه، ويضم المشروع أيضا اقامة 3 تجمعات عمرانية بهما 185 ألف وحدة سكنية بمساحة 1000 فدان، يضم الحى الأول منها 6680 وحدة سكنية بواقع 315 عمارة، أما الحى الثانى فيضم 350 عمارة بواقع 7160 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية التي تقام على مساحة 175 فدان، وكذلك الخدمات الطبية تقام على مساحة ارض تقدر بحوالي 98 فدان.مدينة الجلالة الجديدة إحدى المدن المصرية الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، وذلك بسبب موقعها المتميز ومناخها وشواطئها تم تنفيذها بقرار جمهورى، تعتبر مدينة استثمارية تنموية اجتذبت قيمة استثمارية تجاوزت 100 مليون دولار فى وقت قصير، ويضم المشروع منتجع الجلالة السياحى الذى يقام على مساحة 1000 فدان على شاطئ خليج السويس ويطل على البحر مباشرة، يتكون من فندقين الأول فندق جبلى ويضم 300 غرفة و40 شالية، والثانى فندق ساحلى يضم حوالى 60 شاليه و300 غرفة بالإضافة 10 أفدنة مخصصة لمول تجارى بالفندق ويوجد به كذلك كثير من المحلات التجارية، مطاعم وكافيهات، ومدينة العاب مائية تتكون من 9 حمامات سباحة بهما 19 لعبة مائية كبيرة الحجم، بالإضافة الى 64 لعبة مائية صغيرة ومتوسطة الحجم.صدر قرار جمهوري ببناء مدينة غرب قنا سنة 2017 وتعد أولى مشروعات محافظة قنا، تقع مدينة غرب قنا الجديدة بطريق نجع حمادي قنا الصحراوي الغربي وقريب من مركز نجع حمادى شمال قنا، تم تخصيص مساحة 8971 فدان تقريبا لبناء هذه المدينة، بالاضافة إلى تخصيص 15 % من مرفقات المحافظة لخدمة المشروع، وكذلك تم تخصيص 336 لإقامة الفلل والعمارات عليها.تم الانتهاء من تنفيذ جزء من المرحلة الأولى من المشروع وهو ما يقدر ب 30 % من البنية التحتية، وكذلك بعض أعمال وصيانة الخطوط الناقلة للمياه بتكلفة حوالى مليار و200 مليون جنية، ويضم المشروع وحدات إسكان اجتماعى ووحدات إسكان متوسط، والإسكان الاجتماعى يضم 315 عمارة و6680 وحدة إسكان، والإسكان المتوسط يضم 350 عمارة و7160 وحدة إسكان، وتم تخصيص حوالى 90 فدان لإقامة الخدمات الحكومية الإدارية، و91 فدان لإقامة مباني خدمات تجارية.احدى المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تبعد مدينة توشكى الجديدة حوالى 1000 متر عن طريق اسوان من جهة الجنوب الشرقي، وتبعد مسافة حوالى 55 كيلو متر من الساحل الغربى لبحيرة السد العالى، تبعد عن مدينة او سمبل مسافة 90 كيلو متر.من المخطط للمشروع أن يضم 80 ألف نسمة تستوعب المرحلة الأولى منه حوالى 17 ألف نسمة فى 1000 وحدة سكنية وبواقع تكلفة 500 مليون جنيه، كما انه من المقدر لها أن توفر 30 ألف فرصة عمل.مدينة شرق العوينات تعد من أكبر المشاريع الزراعية بمحافظة الوادى الجديد تعمل على جذب عدد كبير من الشركات الاستثمارية والرائدة فى مجال الزراعة، تقع شرق العوينات على بعد 365 كيلومتر من جهة الجنوب الغربى لجمهورية مصر العربية، يحدها من الجنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، تبلغ الأراضي التي يقام عليها مشروع شرق العوينات 528 فدان، وتنتج محاصيل زراعية سنويا حوالى 3 مليون طن.تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لمد المنطقة بالتيار الكهربى، 120 مليون جنيه لإنشاء مشروع صوامع الغلال بسعة 60 ألف طن، يتم ربط شرق العوينات بالسكة الحديدية لتسهيل نقل الحمولات الكبيرة.إحدى مشروعات المليون ونص فدان وهو مشروع زراعى استثمارى يقع فى منطقة سهل بركة شرق مدينة الفرافرة بالواحات تبعد الفرافرة مسافة 300 كيلومتر عن غرب أسيوط، تضم المدينة 3 قرى القرية الأولى تضم 10 عمارات و466 بيت ريفى، و120 وحدة سكنية ومثلهم للقرية الثانية، أما القرية الثالثة بها 20 عمارة، 240 وحدة سكنية، 1069 بيت ريفى، 3 مساجد إحداهما يسع 300 مصلي."مدينة العبور الجديدة"إحدى المدن التى تم انشائها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكلفة مالية تقدر بحوالى 2.9 مليار جنيه من ميزانية العام المالى، ومن المقرر أن تضم المدينة 5 مدارس و13 مركز تجارى و3 حضانات و3 مراكز طبية و5 ملاعب رياضية و3 مساجد.