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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شلل مرورى وإصابة 2 فى حادث بطريق بنها كفر شكر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:35 م
شلل مروري
شلل مروري
كتب صلاح حسنى
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تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة أمام قرية جمجرة في اتجاه مدينة كفر شكر، إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل في اتجاه كفر شكر وتعطل الحركة المرورية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل من بنها في اتجاه كفر شكر محملة بالبضائع، وبسبب السرعة انقلبت السيارة أمام قرية جمجرة دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور وتكدس مرورى وإصابة اثنين من مستقلي السيارة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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