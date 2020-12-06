رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مسؤول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:23 م
أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني
وكالات
طباعة
اتهم مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، إسرائيل بأنها تسابق الزمن لاستكمال تقويض حل الدولتين ومنع أي فرص عملية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إسرائيل في سباق مع الزمن للاستفادة مما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توفر لها كل الإسناد السياسي والدبلوماسي لخلق أمر واقع يقوض فرص حل الدولتين.

وأضاف مجدلاني أن إسرائيل "تصر على فرض الحل الأحادي الجانب الذي وفرت إدارة ترامب الإطار السياسي له عبر صفقة القرن عبر مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان والضم الفعلي لمدينة القدس".

وأكد أن المطلوب دوليا الانتقال إلى تبني مواقف أكثر عملية لحماية فرص تطبيق حل الدولتين "لأن إسرائيل لن ترتدع ببيانات الشجب والاستنكار بل عبر فرض عقوبات وإجراءات عملية".

وشدد مجدلاني على مسؤولية دول الاتحاد الأوروبي في حماية حل الدولتين عبر التقدم خطوة عملية بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة عام 1967 واتخاذ خطوات فعلية ضد استمرار التوسع الاستيطاني.

وحذرت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا من مساعي إسرائيل لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية، يوجد 124 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية مقابل 132 مستوطنة مقامة بموافقة رسمية من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

كيف يغزو «الغزل والنسيج» المصري أسواق العالم؟.. علماءنا بالخارج يجيبون

وصول «طفل المرور» إلى محكمة الأميرية لنظر جلسة محاكمته

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

الصور

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميادين

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

الحكومة تنفي وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من «ما يغلاش عليك»

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي الأحياء

توزيع جوائز مبدعي المستقبل في بني سويف

«ثقافة المنيا» تتصدى لـ كورونا وتناقش أثاره الإجتماعية والنفسية

هيثم الحاج: معارض للكتاب في الصعيد ودمياط خلال الفترة المقبلة