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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:48 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قنوات «حصص مصر» لطلاب الثانوية العامة مجانية لفترة محددة، ثم بعد ذلك ستكون بمقابل مادي، تقدم «الدستور» البدائل لطلاب الثانوية العامة من خلال رصد المنصات المجانية التي يمكن للطلاب أن يتابعونها ويذاكرون منها.

«بنك المعرفة»
هي منصة جاهزة ويمكن للطلاب متابعتها من خلال الدخول على المحتوى الرقمي الموجود، حيث إن هناك قرابة مليون و500 ألف طالب وطالبة لديهم تابلت يستطيعوا الاستفادة من المحتوى الرقمي بشكل سريع، من خلال الرابط التالي"، https:www.ekb.egarhome

«المكتبة الرقمية»
منصة المكتبة الرقمية "ذاكر" تعمل ويمكن متابعتها، على الرابط التالي، وhttps:study.ekb.eg،
ومنصة ادمودو للتواصل وتقديم الأبحاث https:edmodo.org،

ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية والصفوف بالمرحلة الثانوية https:stream.moe.gov.eg

«القنوات التعليمية»
يوجد قناة مصر التعليمية التي تقدم برامجها للصف السادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي، كما تقدم برامجها لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، وتقدم قناة مصر التعليمية 2 برامجها لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، وكذلك الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن منصة "حصص مصر" للمرحلة الثانوية، مجانية، حتى إجازة منتصف العام، وبعد ذلك سيتم عقد اشتراك نصف سنوي لمن يختار الاشتراك بها.

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