1153 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 176429 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليبلغ إجمالي عددهم 592 حالة.وذكرت الوزارة - في التقرير اليومى حول تداعيات الوباء، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 634 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس "كورونا"، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159،132 حالة، مشيرة إلى إجراء 92147 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس"كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.