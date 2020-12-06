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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوات المسلحة تستضيف فريق نادى هورسيد الصومالى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:20 م
جريدة الدستور
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استضافت القوات المسلحة، بعثة فريق هورسيد الصومالى لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية والذى يقوم بزيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتى الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبى فى البطولة الكونفدرالية للأندية الأفريقية.

يأتى ذلك فى إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة فى البطولات الأفريقية.

وحرصت القوات المسلحة على استقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، فضلًا عن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بمصر.

تأتى تلك الاستضافة تأكيدًا على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكافة الدول الشقيقة فى مختلف المجالات.

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