رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:19 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملا مع أزمة فيروس كورونا المستجد والأقل تأثرا بتداعياتها، وذلك وفقا لوكالة (بلومبرج).

وأوضح المركز - في التقرير - أن الدولة قامت باستجابة شاملة وفورية وسريعة في تعاملها بشكل علمي ومخطط مع جائحة فيروس كورونا، سواء من الناحية الطبية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث بدأت مع تفشي الوباء في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس وتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للتخفيف من المخاطر الصحية، فضلا عن مراعاة الجوانب التنموية لتنعكس الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الدولة على استقرار الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الآثار السلبية للجائحة العالمية.

وأشار التقرير إلى احتلال مصر المركز الـ25 عالميا، والثاني عربيا من بين 53 دولة على مستوى العالم، وذلك في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا، حيث سجلت مصر 63.2 نقطة في هذا التصنيف، متقدمة بذلك على كل من تركيا والتي سجلت 60.6 نقطة، والسعودية 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيرًا المكسيك 37.6 نقطة.

ونوه التقرير بالعوامل التي ساهمت في استحواذ مصر على مركز متقدم في التصنيف، والتي أبرزها تحقيقها ثاني أعلى معدل نمو متوقع لعام 2020 بالمقارنة بالاقتصادات التي يشملها التصنيف، بالإضافة إلى أن مصر واحدة من أقل دول العالم التي تشهد عدد إصابات بشكل شهري، وذلك بواقع 7 حالات لكل 100 فرد، هذا إلى جانب أن عدد الوفيات في مصر يعد واحدا من أقل الأعداد بالمقارنة بدول العالم، وذلك بواقع 64 حالة وفاة لكل مليون فرد.

وفيما يتعلق بمؤشر إجراء اتفاقات توريد اللقاح، قال التقرير "إن مصر من أعلى الدول في توقيع اتفاقات توريد اللقاح، حيث حققت 3 نقاط من أصل 5 نقاط في المؤشر، بالإضافة إلى أن مصر تعد واحدة من أسرع دول العالم في استعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، وذلك بعدما تراجعت بنسبة 10.9% أثناء الأزمة".

واستعرض التقرير عددا من المؤشرات الفرعية الأخرى التي يستند إليها التصنيف وتطبيقها على مصر، والتي منها مدى تأثير الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث بلغ 60 نقطة، فضلا عن وصول معدل الوفاة شهريا إلى 5.5% من إجمالي حالات الإصابات.

و بشأن مؤشر التغطية الصحية الشاملة، بين التقرير أن مصر حققت 55 نقطة في مدى قوة نظام الرعاية الصحية للدولة، كما وصل قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر في 2019 إلى 0.7.

ووفقًا للتصنيف أيضًا، فإن مصر جاءت ضمن خمسة اقتصادات فقط من الدول المتضمنة بالتصنيف المتوقع لها أن تحقق نموا في عام 2020، متوقعا أن يبلغ معدل النمو خلال العام الجاري 3.6%، علمًا بأن مصر كانت قد حققت نموا قبل فيروس كورونا في 2019 بلغ 5.6%.

وتناول التقرير الإشارة إلى الدول الأخرى المتوقع لها أن تحقق نموا أيضا خلال 2020، وفي مقدمتها بنجلاديش، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لديها 3.8%، بعدما وصل إلى 8.2% في عام 2019، في حين من المتوقع أن تحقق الصين نموًا بنسبة 1.9% مقارنة بـ6.1% في عام 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في فيتنام إلى 1.6% بعدما بلغ 7% في عام 2019، وأخيرًا تايوان التي يتوقع أن يصل معدل نموها إلى 0.05% مقارنة بـ2.7% في عام 2019.

يذكر أن تصنيف مرونة أزمة كورونا يقوم بتصنيف الاقتصادات التي تتجاوز 200 مليار دولار وفقًا لمدى فعالية التعامل مع الأزمة بأقل قدر من التعطيل للأعمال والمجتمع.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

الصور

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميادين

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

الحكومة تنفي وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من «ما يغلاش عليك»

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي الأحياء

توزيع جوائز مبدعي المستقبل في بني سويف

«ثقافة المنيا» تتصدى لـ كورونا وتناقش أثاره الإجتماعية والنفسية

هيثم الحاج: معارض للكتاب في الصعيد ودمياط خلال الفترة المقبلة