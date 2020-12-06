مديرية طب بيطرى القاهرة تطهر مبنى حى المرج

طهرت لجنة من مديرية طبي بيطري القاهرة برئاسة الدكتور ياسر طنطاوي مدير إدارة المرج البيطرية، مبنى حي المرج، بناء على طلب حي المرج، وحسب تكليفات اللواء محافظ القاهرة، وتعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.كانت أعلنت مديرية طب بيطري القاهرة عن ضبط مصنع غير مرخص بمساكن عين الصيرة - مصر القديمة، ومصادرة 300 كجم من القلوب والأكباد ومقطعات من اللحوم وجميعها دون بيانات وفي حالة فساد، وبها تغيرات في الخواص الطبيعية من حيث الملمس واللون والقوام، وتنبعث منها رائحة كريهة، وكذلك 900 كجم من الأكباد البقري المجمدة أمريكي المنشأ، وجميع الكمية منتهية الصلاحية، كما هو مدون على كارت البيانات الملصق على الكراتين.