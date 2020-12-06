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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

شلل مروري بالطريق الزراعي لتعطل سيارة نقل بالقليوبية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:18 م
شلل مروري بالطريق
شلل مروري بالطريق الزراعي
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة المرور بمحافظة القليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها علي كوبري الشموت ببنها على الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من القاهرة الى بنها، بعد تعطلها بسبب عطل في سيارة نقل أعلى الكوبري.

وانتقلت قوة مرورية لتنظيم الحركة المرورية للسيارات أعلى الكوبري، نتيجة الأعمال التي تتم بجوار الكوبري في إطار المرحلة الثانية لتطوير الكوبري وإنشاء كوبري بديلا للقديم، وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بتكدس الحركة المرورية على كوبرى الشموت.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين توقف سيارة نقل بمقطورة أعلى الكوبرى، بسبب عطل مفاجئ بها مما أسفر عن تكدس الطريق المتجه إلى بنها، ونظرا لأعمال البناء التي تتم في الكوبرى للاتجاه القادم من بنها الى شبرا الخيمة شهد الطريق زحاما شديدا.

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