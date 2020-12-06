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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول» تؤسس أول شركة للصناعات الفوسفاتية بالوادى الجديد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:17 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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انعقدت اليوم الأحد، بمقر وزارة البترول وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك والتى صدر لها الموافقة على إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2020 لتصبح بذلك أولى الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى محافظة الوادى الجديد.

وأشار المهندس طارق الملا أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا وبتركيز 54% من حامض الفوسفوريك، مشيرًا إلى أن خام الفوسفات ركيزة أساسية لصناعات الأسمدة الفوسفاتية وكذلك حامض الفوسفوريك، ولقد حبى الله مصر بالعديد من الثروات المعدنية، وأن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه حاليًا لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية وحُسن إدارتها والتى تعد من أولويات استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن أهم أولوياته الاستخدام الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لتتماشى مع مسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق الأهداف ومعدلات النمو المنشودة.

وأوضح الملا أن عقد الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك ما هو إلا تكليل لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات فى المحافظات النائية مثل محافظة الوادى الجديد بما لديها من ثروات طبيعية، وأن مردود المشروع عليها بمثابة استكمال لمنظومة التنمية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل، مشددًا على أن وجود شركة تعمل وفقا للميزات التي يمنحها قانون الاستثمار والمناطق الحرة يعتبر ركيزة أساسية للعديد من المشروعات الأخرى المماثلة التى يمكن أن يتم إنشائها مستقبلًا.

من جانبه، أوضح المحافظ أن الشركة الجديدة خطوة متميزة ضمن الخطوات التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى المساهمة فى تنمية المحافظة باستغلال الثروات التعدينية بوجه عام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل حلمًا لمواطني الوادى الجديد، خاصة وأن اقتصادياته ستعود بالخير والنماء على الجميع.

وأوضح المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر أن شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك وهى شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات المساهمة برقم 159 لسنة 198، ويتكون هيكل ملكيتها من شركة فوسفات مصر، الأهلى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار القومى، هيئة الثروة المعدنية وشركات بتروجت، إنبى،غاز الشرق، أبو قير للأسمدة، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو" والشركة القابضة الكيماوية، وأن الغرض الأساسي من تأسيس الشركة هو تصميم وإنشاء وتشغيل وتنمية مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك وتسويقه وبيعه داخل وخارج مصر.

وحضر الجمعية التأسيسية المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمد شعيب الرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق والمهندس مدحت يسرى رئيس شركة وافكو بالإضافة إلى ممثلى باقى المساهمين.

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