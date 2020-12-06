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الثقافة

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:13 م
لينا الحسن
لينا الحسن
نضال ممدوح
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إلى جانب تجربتها الروائية التي بلغت حصيلتها أكثر من عشر روايات٬ من بينها معشوقة الشمس، التروس القرمزية٬ التفاحة السوداء٬ بنات نعش٬ سلطانات الرمل٬ نازك خانم٬ ألماس ونساء٬ البحث عن الصقر٬ الذئبة أم كاسب٬ الذئاب لا تنسى٬ بنت الباشا وغيرها٬ خاضت الكاتبة السورية لينا هويان الحسن٬ تجربة الفن التشكيلي.

حيث عرضت لوحاتها لمرتين في جامعة دمشق في 1998 و1999 رسمت بورتريهات وأعمال جرافيكية من وحي عالم الميثولوجيا الإغريقية:"أنا مغرمة كبيرة بالتماثيل الرخامية والجمال العاري الذي تركته لنا الحضارات القديمة، يوم كان العرب فنّ وقداسة وجمال."

حول أقرب بيت شعري لقلبها٬ ومن تتمنّى دعوته لصُحبتها إلي السينما٬ وما الكتاب الذي شجعها علي خوض مغامرة الكتابة والرواية٬ وغيرها كان لنا هذا اللقاء مع الروائية لينا هويان الحسن.

◘ ما هو كتابك المفضل؟ ولماذا؟
"ألف ليلة وليلة"٬ لأنه يتناغم مع عوالمي التي عشت فيها، تربيت في مكان يعج بالعفاريت والأشباح والجان، نعم توجد الأشياء عندما نؤمن بها، كبرت ونشأت في ظروف شهرزادية بامتياز.

◘ أول كتاب شجعك للكتابة؟
"الإنسان المتمرد" لألبير كامو كنت في السنة الجامعية من دراستي للفلسفة.

◘ أقرب بيت شعر إلى قلبك وهل ينطبق على موقف من حياتك؟
(بكى صاحبي لّما رأى الدرب دونه.. وأيقن أننا لاحقين بقيصرا) هذا البيت الشعري لامرئ القيس، انطبع بذهني لأنه كان أول شيء قاله أبي بينما كنا نعبر الحدود السورية اللبنانية في خريف 2012 عقب مقتل شقيقي في ظرف أليم ولأسباب قاهرة غادرنا سوريا، كان يوما مرّا وحزينًا وبداية لتغييرات كبيرة في كل حياة العائلة. الحمد الله مرت الأيام واختار لنا الله الأفضل، لكن ذلك البيت الشعري انطبع في ذهني بلحظة تراجيدية حقيقية.

◘ أغرب موقف قابلتيه في الوسط الثقافي؟
حدثت معي مواقف غريبة في حفلات التوقيع: مثلا في معرض بيروت 2014 أصر أحد القراء على أن أوقع على الرواية بدمي وحدثت ضجة وارتبكت كثيرا، كان أحد الناشرين ذوي الخبرة، موجودا وساعدني بالخروج من الموقف، وفي معرض الجزائر قدم لي أحد القراء "ثمرة رمان" مقابل نسخة من الرواية.

◘ من هو أقرب أبطال رواياتك قصصك.. وما قصته ولماذا؟
مثلا شخصية "تيمور ميرزا" في رواية ليست رصاصة طائشة تلك التي قتلت بيلا. وشخصية برلنت في ألماس ونساء وطبعا نازك خانم.

◘ هل تذكرين أول شئ كتبتيه في حياتك؟.. وما هو ؟
كتبت موضوع انشاء عن قصر أثري بني بسبب نبوءة غريبة وعجن طينه بماء الورد حتى لا تعيش فيه العقارب، يومها اعتبرتني المدرّسة أني أقول الأكاذيب. مرّت الأيام ومنذ أكثر من عشر سنوات وثمة درس انشاء يدرّس في المرحلة الصف الثالث من المرحلة الابتدائية بكل مدارس سوريا يحمل اسمي وعنوان الموضوع المذكور" قصر ابن وردان" ولو "جوجلته" ستجدين أنّه يدرس حتى في المدارس السوريين في المنفى والمهجر.

◘ هل هناك شخصية في فيلم مفضلة لك؟ ولماذا؟
أحبّ شخصية سكارليت أوهارا في فيلم ذهب مع الريح بسبب عبارتها الشهيرة "سأفكر غدًا".

◘ هل لك موقف مع كاتب أو فنان كبير تذكرينه دائما؟ ما هو؟
حسنا معظم من حضروا حفل توقيع روايتي "بنت الباشا" في معرض بيروت يتذكرون كيف أن أحد كبار السياسيين حضر التوقيع فسألته عن اسمه وسط دهشة المحيطين وهم يعتذرون له بعبارة دولة الرئيس هذا لأني رميت جهاز التلفزيون في سلة المهملات ولا أعرف المشاهير كما يعرفهم غيري. وطبعا لا أصدق أي سياسي.

◘ ما هى القصة التي تحلمين بكتابتها يومًا ما؟
هنالك مقطع سوريالي وغرائبي عشته في طفولتي لمدة سنتين أتمنى أن أكتبه.

◘ لو معك تذكرتين سينما مَن تدعوه من شخصيات تاريخية؟
فرانك سيناترا.

هل تؤمنين بالسحر أو الأعمال؟ وهل مررت بموقف شبيه؟
ترعرعت في كنف نساء من الصنف الخام، أي عندما تحمل الأنوثة لمسة شر محببة وجذابة، لا أعتقد أني رأيت امرأة مكتئبة أو حزينة بينهن، لماذا؟ لا نصاب بالاحباط عندما نعتقد أن هنالك طلاسم ودمى تأخذ بثاراتنا، وجهة نظر طبعا، شخصيا أؤمن بالسحر الأبيض الذي ننضحه من أنفسنا، سحرنا: ابتسامتنا، ثقتنا، اعتدادنا وذلك الطاووس الجميل الذي يفترض أن لايموت في داخلنا.

◘ إذا كتب قصة من سطر واحد عن الموت كيف ستكون؟
عشنا مرّات كثيرة لا حصر لها وسنعود دائما.
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان
لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان

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