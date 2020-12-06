إلهام شاهين لـ أمير رمسيس: الفيلم الجاى عاوزين نهزر

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها كانت سعيدة للغاية لتقديم مشهد كوميدي مع محمود الليثي في فيلم "حظر تجول".وطالبت شاهين المخرج أمير رمسيس بتقديمها في شكل كوميدي في أعمال أخرى قائلة "الفيلم الجاي عاوزين نهزر".وعبرت عن سعادتها البالغة لعرض فيلمها حظر تجول بالدورة الـ ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي.وأضافت خلال ندوة بالمسرح المكشوف على هامش عرض الفيلم أن أصعب مشهد بالفيلم هو مشهد النهاية حين قالت أمينة خليل: يا ماما.الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي ومن إخراج أمير رمسيس.