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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تُحذر من الانتشار السريع لـ«كورونا»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:13 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وصلت لمستويات قياسية في عدد من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من الانتشار السريع للفيروس المستجد، على الرغم من تقدم إنتاج اللقاح، حيث ارتفعت الإصابات بين الفرنسيين إلى 2.29 مليون، بينما سجلت البرازيل 627 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، تُعاني من ذروة الموجة الثانية، حيث أصدرت ولاية كاليفورنيا أوامرها للخواجنين البقاء في المنزل في منطقتين، تعدان من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان.

وتابعت الصحيفة، أن الاصابات تستمر في الارتفاع، خصوصًا في موسم العطلات عندما تكون التجمعات للعائلة والأصدقاء.

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس، أن هذه الحلول قد تدفع بالأرقام إلى أعلى، وأن ترهق المستشفيات.

وفرضت مناطق شاسعة من جنوب وداخل ولاية كاليفورنيا قيودًا جديدة على الأنشطة التجارية، السبت، حيث تواجه المستشفيات في الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة نقصًا حادًا في الأسرة.

وجرى الإبلاغ عن ارتفاع يومي جديد لما يقرب من 228000 حالة مؤكدة إضافية بالفيروس في الولايات المتحدة، الجمعة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 217000 حالة التي تم تحديدها في اليوم السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بضرورة التوقف عن تناول الطعام في المطاعم أو التوجه للمسارح أو دور السينما أو صالونات تصفيف الشعر.


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