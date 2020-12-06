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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي حلوان يتابع إغلاق المحلات حسب المواعيد الجديدة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:13 م
إغلاق المحلات حسب
إغلاق المحلات حسب المواعيد الجديدة
مصطفى عبدالله
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قام الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان، بعمل حملة ليلية للتأكد من التزام المواطنين بمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والتنبيه على المحلات التجارية المدرجة ضمن قرار الغلق.

كما شن حى حلوان حملة إشغالات، بمشاركة الأجهزة المعينة، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها وبمحيط جامع الدسوقي بحلوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قام الحي بشن حملة على البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص بمنطقة المشروع الأمريكي بمجاورة ٣ بلوك ٤٠ القطعة رقم ١٠ خلف مسجد الرحمن الرحيم بالتنسيق مع منطقة الإسكان، وتم مصادرة حديد وموتور الونش وحامل الونش وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي.

كما تم أيضا إيقاف أعمال بناء مخالف دون ترخيص بامتداد شارع لطيف تقسيم مدينة الطيران بالتنسيق مع منطقة الإسكان، وتم مصادرة خلاطة وعدد٢ برويطة وعدد٢ كوريك يدوي، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي.

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