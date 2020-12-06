وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر «قيم ما بعد كورونا» الافتراضي

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الاثنين، في مؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في دورته السابعة 2020 الذي يعقد تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.