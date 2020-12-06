رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر «قيم ما بعد كورونا» الافتراضي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:13 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
طباعة
يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الاثنين، في مؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في دورته السابعة 2020 الذي يعقد تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.

موضوعات متعلقة

معظم إنفاق المصريين على الكهرباء والغاز.. وهذه المناطق «بتكلف مسكنها»

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

كيف يغزو «الغزل والنسيج» المصري أسواق العالم؟.. علماءنا بالخارج يجيبون

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

الصور

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميادين

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن عن خبر صادم لطلاب الثانوية العامة 2021

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

الحكومة تنفي وقف دعم بطاقات التموين للمستفيدين من «ما يغلاش عليك»

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

إجلاء 90 شخصا من ولاية نمساوية بعد انهيار جليدي

مدير «فايزر»: «لقاحنا آمن والدليل والدتي»

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي الأحياء

توزيع جوائز مبدعي المستقبل في بني سويف

«ثقافة المنيا» تتصدى لـ كورونا وتناقش أثاره الإجتماعية والنفسية

هيثم الحاج: معارض للكتاب في الصعيد ودمياط خلال الفترة المقبلة