اليوم.. «الصحة» تطلق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بالمجان

أعلنت وزارة الصحة إطلاق قافلتين طبيتين، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وقالت الوزارة، في بيان، إن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت الوزارة أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ مركز طبى المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان.