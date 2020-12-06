إلهام شاهين: أصعب مشاهد «حظر تجول» حين قالت أمينة يا ماما

عبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة لعرض فيلمها "حظر تجول" بالدورة ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي.وأضافت خلال ندوة بالمسرح المكشوف على هامش عرض الفيلم إن أصعب مشهد بالفيلم هو مشهد النهاية حين قالت أمينة خليل ياماما.وأضافت أنها شعرت بمشاعر مختلفة للغاية وتذكرت علاقتها بوالدتها وحبها الكبير لها.ومن المقرر عرض الفيلم مرة أخرى غدا على مسرح وي في تمام السادسة والنصف مساء.الفيلم بطولة الهام شاهين وأمينة خليل واحمد مجدي ومحمود الليثي ومن إخراج أمير رمسيس.