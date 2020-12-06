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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ومحافظات الحدود أعلى المسكن..

معظم إنفاق المصريين على الكهرباء والغاز.. وهذه المناطق «بتكلف مسكنها»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:12 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأسر المصرية في الحضر الأعلى إنفاقًا على المسكن ومستلزماته بنسبة 20.4% من إجمالي الإنفاق العام للأسرة خلال عام 2019-2020، مقابل 17.9% في الريف، مشيرًا إلى أن محافظات الحدود الأعلى إنفاقًا على المسكن بنسبة 22% من جملة إنفاق الأسرة، يليها المحافظات الحضرية بنسبة 21.3%، ثم حضر وجه قبلي 20.9%، بينما تذيل القائمة محافظات وجه بحري، بنسبة 17.4% فى ريف بحرى، و18.4% فى حضر وجه بحرى، و18.6% فى ريف الوجه القبلي.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن النصيب الأكبر من إنفاق الأسر المصرية على المسكن يوجه إلى القيمة الإيجارية المحتسبة بنسبة 55.4%، وتتباين النسبة بين الحضر بنسبة 56.5 % مقابل 54.1% فى الريف، يليها الكهرباء والغاز بنسبة 25.6% وترتفع النسبة لـ 20.5% فى الحضر مقابل 315% فى الريف، ثم المياة والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن بنسبة 8.3%، وصيانة 3.1% ترتفع فى الريف لـ 3.4% مقابل 2.8% فى الحضر.

يشار إلى أن الإنفاق على المسكن يأتي في المرتبة الثانية بين أوجه إنفاق الأسر المصرية بنسبة 19.2%، خلفًا للطعام والشراب الذي يتصدر الإنفاق الفعلي للأسر بنسبة 31.1%، ثم الخدمات الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.4%، وذلك وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020.

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