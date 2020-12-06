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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد منع مديري المبادرة المصرية من التصرف في أموالهم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:18 م
محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأحد، تأييد قرار النائب العام بمنع مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبدالرازق، مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة.

وقررت جهات التحقيق، الخميس الماضي، إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق وأعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ذمة القضية، بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانوني للمبادرة كشركة مستهدفة للربح بما يخالف القانون بتحويلها لجمعية وفقًا للقانون الصادر فى هذا الشأن.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد تقدمت بالتماس لوزارة التضامن الاجتماعي لتقنين أوضاعها وتوفيق أوراقها وفقا للقوانين المنظمة بشأن الجمعيات الأهلية؛ لتلافي أية مخالفات ارتكبتها.

وتقدم مسئولو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالشكر لوزير الداخلية وكافة جهات الدولة المعنية التي سهلت زيارة زوجة أحد موظفيها المحبوسين بليمان طرة، ويؤكدون التزامهم بتقديم أية أوراق أو مستندات فيما يتصل بنشاط المبادرة لطمأنة المواطنين فيما يتعلق بنشاطها.

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