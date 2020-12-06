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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة الإنفاق الدفاعي خلال 2019 وأمريكا تتصدر القائمة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:09 م
الإنفاق الدفاعي
الإنفاق الدفاعي
وكالات
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أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" استمرار ارتفاع النفقات العالمية لشراء أسلحة ومعدات حربية خلال العام الماضي.

وقدر المعهد الدولي في تقريره الذي يتم نشره الاثنين الموافق 7 ديسمبر الجاري، إجمالي المبيعات لأكبر 25 شركة أسلحة على مستوى العالم في عام 2019 بإجمالي 361 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 300 مليار يورو).

وأوضح المعهد أن هذه القيمة تزيد على ما تم رصده في عام 2018 بنسبة 8.5%.

وأشار المعهد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة المشترين لهذه الأسلحة بفارق كبير بينها وبين الصين التي احتلت المرتبة الثانية، موضحا أن الاثنى عشرة شركة أمريكية المدرجة في القائمة تمثل 61 % من مبيعات الأسلحة والمعدات الحربية حول العالم.

وأضاف المعهد أن الصين جاءت في المرتبة الثانية في تجارة الأسلحة على مستوى العالم بنسبة 16%، وتلتها روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9%.

وأوضح المعهد أن الست شركات الأوروبية المدرجة على القائمة تمثل سويا 18 %من إجمالي المبيعات في هذا القطاع، لافتا إلى أنه ليس هناك شركات ألمانية مدرجة ضمن الـ 25 شركة.

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