124 إصابة بكورونا في مالي
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:07 م
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أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الأحد، تسجيل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم - أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة بعد إجراء 1999 فحصا، وأن إجمالي الإصابات بلغ 5062 حالة، فيما تعافي 3334 حالة، ويواصل 1696 مصابا علاجهم في المستشفيات.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم - أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة بعد إجراء 1999 فحصا، وأن إجمالي الإصابات بلغ 5062 حالة، فيما تعافي 3334 حالة، ويواصل 1696 مصابا علاجهم في المستشفيات.