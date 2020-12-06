124 إصابة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الأحد، تسجيل 124 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم - أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة بعد إجراء 1999 فحصا، وأن إجمالي الإصابات بلغ 5062 حالة، فيما تعافي 3334 حالة، ويواصل 1696 مصابا علاجهم في المستشفيات.