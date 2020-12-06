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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إلهام شاهين: أفلامنا تشبه زماننا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:13 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
دعاء عبد المقصود
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قالت الفنانة إلهام شاهين، خلال ندوة فيلم "حظر تجول" المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا إن أفلامنا تشبه زماننا، فالقضية المقدمة في الفيلم قضية موجودة في المجتمع ولابد من مناقشة هذه النوعية من القضايا الشائكة للكشف عن مدى الإجرام الذي يقدم في حق المرأة من اغتصاب وتحرش وتغليظ العقوبات.

مشددة على أنها دائما تقدم نوعيات وادوار مختلفة وهذا الفيلم الـ101 في تاريخها السينمائي نقطة تحول كبيرة في مشوارها وكل فيلم تقدمه هو نقطة تحول لها مؤكدة أن اختياراتها للأدوار أصبحت صعبة فهي شخصية متمردة تحب بطبعها الأدوار المتغيرة

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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