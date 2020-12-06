سباق العصر.. متى تبدأ دول العالم في توفير لقاح كورونا؟

◄ الصين: نسعى لتكون منتجاتنا في متناول الدول النامية..



◄ روسيا تبدأ بتجربة اللقاح مجانى لجميع الروس..



◄ بريطانيا تبدأ استخدام فايزر الثلاثاء المقبل..



◄ ألمانيا تبدأ تجربة اللقاح يناير المقبل..



تتسابق دول العالم لتقديم لقاح والتجارب النهائية للقاحات فيروس كورونا المستجد، في وقت تستعد البلدان المختلفة للتعاقد على اللقاح بسبب ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس.وأعلن وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماع للأمم المتحدة، أن المطورين في بلاده يسرعون في إجراء الاختبارات النهائية للقاحات لفيروس كورونا، في وقت تقدم الحكومات الإقليمية في جميع أنحاء الصين طلبات لقاحات تجريبية.وتمتلك صناعة الأدوية الوليدة في الصين 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين يتم اختبارها في أكثر من 12 دولة، وذلك رغم أن مسؤولي الصحة لم يحددوا بعد مدى نجاحها، أو كيف يمكن أن تصل إلى 1.4 مليار شخص في البلاد.وأكدت الصين أنها ستضمن أن تكون المنتجات في متناول الدول النامية.وقالت إحدى الشركات المطورة، وهي مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المعروفة باسم سينوفارم، في نوفمبر إنها تقدمت بطلب للحصول على موافقة السوق النهائية لاستخدام لقاحها في الصين.وتمت الموافقة على استخدام البعض الاخر في حالات الطوارئ بالنسبة للعاملين الصحيين، وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.فيما بدأت روسيا، بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.وبدأت موسكو التي تعتبر رابع أكثر بلدان العالم من حيث حصيلة الإصابات بكورونا، حملة تلقيح تشمل العمال الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا في عيادات افتتحت مؤخرا في أنحاء العاصمة.وتعد روسيا أول دولة تعلن عن تطوير لقاح هو سبوتنك-في، نسبة للقمر الاصطناعي في الحقبة السوفياتية، في أغسطس ولكن قبل بدء مرحلة التجارب السريرية النهائية.وأعلن مطورو اللقاح في نهاية نوفمبر الماضي أن النتائج المرحلية أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 95%، وفقا لوكالة فرانس برس.وقال مسؤولو الصحة إنهم افتتحوا سبعين مركزا للتلقيح ضد الفيروس في العاصمة الروسية، ستقوم في مرحلة أولى بتقديم اللقاح لعمال الصحة والتعليم والعاملين الاجتماعيين.واللقاح يستخدم نوعين مختلفين من ناقلات الفيروس الغدية البشرية ويتم إعطاؤه على جرعتين بفارق 21 يوما.وأعلنت موسكو أنه مجاني لجميع الروس وأن التلقيح سيكون اختياريا، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لحملة التلقيح في موسكو، لن يكون اللقاح متاحا للعمال الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل أو المرضعات، ولم يحددوا متى سيكون اللقاح متوفرا لعامة الناس على نطاق أوسع.أعلنت بريطانيا أنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر بيوإنتك لكورونا الأسبوع الجارى مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوإنتك الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.وقالت وزارة الصحة إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع امنة في جميع أنحاء البلاد حيث سيتم فحص جودتها.وأضافت الصحة البريطانية أن اللقاح سيعطى أولا في 50 مستشفى، لافتة إلى أن تذويب اللقاح وإعداده للاستخدام يستغرق بضع ساعات.الولايات المتحدة تعلن البدء في استخدام اللقاح الأسبوع المقبل..وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لقاحات فيروس كورونا ستكون متوفرة فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه فى ولاية جورجيا "اللقاحات فى طريقها إلى مستوى لم يخطر ببال أحد أنه ممكن، كانت ستستغرق إدارة أخرى خمس سنوات، واستغرق الأمر سبعة أشهر، وستبدأ الأسبوع المقبل، وسنبدأ التطعيم".وتخطط السلطات الألمانية تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا بلقاح بيونتك وفايزر مطلع العام المقبل.وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن من فيروس كورونا في يناير المقبل.وقال سبان لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك "قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتا أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء".وأضاف سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.