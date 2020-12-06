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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كاثمريني»: تزايد الضغوط الدولية على تركيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:03 م
اردوغان
اردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه تم تكثيف الضغط الدولي على أنقرة بهدف وقف سياستها الخارجية التوسعية هذا الأسبوع مع مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، والذي ينص على فرض عقوبات على تركيا بسبب حصولها على صواريخ إس -400 الروسية.

وتابعت أنه منذ أن أصبح قانونًا هذا الشهر، سيمنح قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) السلطات الأمريكية 30 يومًا لفرض عقوبات على أنقرة.
وبموجب مشروع القانون، فإن تركيا معرضة لخطر ما لا يقل عن خمس عقوبات لفرضها من قائمة عقوبات حددت مسبقا وفقا لنص قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA) لعام 2017 بسبب ما وصفه نواب الكونجرس الامريكي، بأنه "صفقة كبيرة" مع روسيا لشراء أنظمة الدفاع الصاروخية إس -400 بقيمة 2.5 مليار دولار.

وجاء تقدم مشروع القانون يوم الخميس من قبل الكونجرس الأمريكي بعد أيام قليلة من الموقف الواضح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن دور تركيا المزعزع للاستقرار، وقبل وقت قصير من انعقاد المجلس الأوروبي في 10-11 ديسمبر، حيث سيناقش القادة موقف الاتحاد الأوروبي من أنقرة وإمكانية عقوبات بسبب انتهاكاتها للحقوق السيادية لليونان والقبارصة، فضلًا عن الخطاب العدائب للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتدعو أثينا إلى اتخاذ خطوات محددة، على رأسها التعليق الفوري لتوريد الأسلحة من الدول الأوروبية إلى تركيا.

في حديثه في قمة لشبونة على شبكة الإنترنت يوم الجمعة، كان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس واضحًا بشأن موقف أثينا تجاه العدوان التركي، مشددًا على أن المشاكل بين اليونان وتركيا تهم أوروبا، لأنها تؤثر على شرق البحر المتوسط.

علاوة على ذلك، شدد على أن هذه المشاكل مرتبطة أيضًا بحلف شمال الأطلسي، لأنها تؤثر على جناحه الجنوبي الشرقي.

وقال إنه من الواضح للغاية أن تركيا ستواجه عواقب وخيمة إذا واصلت أعمالها الاستفزازية.

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