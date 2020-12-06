قطر تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 125 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 93 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و32 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 8460 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1136425 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2393 حالات.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 239 حالة حتى الآن، فيما سجلت 216 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 137276 حالة.