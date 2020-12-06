«قبرص ميل» تكشف ماذا سيحدث في القمة التمهيدية للاتحاد الأوروبي

أكدت صحيفة "قبرص ميل" أن وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس توجه إلى بروكسل اليوم الأحد للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي (FAC) المقرر عقده غدا الإثنين.وتابعت أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات المتعلقة بتركيا وعلاقات الكتلة مع أنقرة، والوضع بعد الانتخابات في جورجيا، والانتخابات التشريعية في فنزويلا، فضلًا عن حقوق الإنسان.كما سيتم إطلاع المجلس على آخر التطورات المحيطة بتركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر، والذي سيعيد تقييم الأحداث في شرق البحر المتوسط ​​والعلاقات مع تركيا تماشيا مع بيانات المجلس الأوروبي في أكتوبر.وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في أكتوبر الماضي على إطلاق أجندة سياسية إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مع التركيز بشكل خاص على تحديث الاتحاد الجمركي شريطة أن تظهر أنقرة جهودًا بناءة لوقف الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على اليونان وقبرص.وأوضحت الصحيفة أن يوم الاثنين الماضي شهد تحول جديد، بعد أن عادت سفينة الاستكشاف الزلزالية التركية Oruc Reis التي كانت متمركزة قبالة اليونان، إلى تركيا مرة أخرى، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة من جانب أنقرة لاسترضاء قادة الاتحاد الأوروبي قبل القمة الحاسمة الأسبوع المقبل.وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس يوم الجمعة بعد اجتماع في نيقوسيا مع كريستودوليدس إن تحركات تركيا المتأخرة لتهدئة التوترات ليست مقنعة.كما قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيقيمون تصرفات تركيا منذ أكتوبر خلال المجلس الأوروبي، مما يؤكد تفضيل الاتحاد الأوروبي لعلاقة أكثر استقرارًا.وردا على سؤال بشأن تركيا، قال رئيس المجلس، "يجب أن تنتهي لعبة القط والفأر".