رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قبرص ميل» تكشف ماذا سيحدث في القمة التمهيدية للاتحاد الأوروبي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:02 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "قبرص ميل" أن وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس توجه إلى بروكسل اليوم الأحد للمشاركة في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي (FAC) المقرر عقده غدا الإثنين.

وتابعت أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات المتعلقة بتركيا وعلاقات الكتلة مع أنقرة، والوضع بعد الانتخابات في جورجيا، والانتخابات التشريعية في فنزويلا، فضلًا عن حقوق الإنسان.

كما سيتم إطلاع المجلس على آخر التطورات المحيطة بتركيا قبل انعقاد المجلس الأوروبي في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر، والذي سيعيد تقييم الأحداث في شرق البحر المتوسط ​​والعلاقات مع تركيا تماشيا مع بيانات المجلس الأوروبي في أكتوبر.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في أكتوبر الماضي على إطلاق أجندة سياسية إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مع التركيز بشكل خاص على تحديث الاتحاد الجمركي شريطة أن تظهر أنقرة جهودًا بناءة لوقف الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على اليونان وقبرص.

وأوضحت الصحيفة أن يوم الاثنين الماضي شهد تحول جديد، بعد أن عادت سفينة الاستكشاف الزلزالية التركية Oruc Reis التي كانت متمركزة قبالة اليونان، إلى تركيا مرة أخرى، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة من جانب أنقرة لاسترضاء قادة الاتحاد الأوروبي قبل القمة الحاسمة الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس يوم الجمعة بعد اجتماع في نيقوسيا مع كريستودوليدس إن تحركات تركيا المتأخرة لتهدئة التوترات ليست مقنعة.

كما قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إن زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيقيمون تصرفات تركيا منذ أكتوبر خلال المجلس الأوروبي، مما يؤكد تفضيل الاتحاد الأوروبي لعلاقة أكثر استقرارًا.

وردا على سؤال بشأن تركيا، قال رئيس المجلس، "يجب أن تنتهي لعبة القط والفأر".

موضوعات متعلقة

ضبط بطل فيديو «سماح بنت شهاب».. ومصدر: التهمة إثارة البلبلة

إحالة «طفل المرور» إلى محكمة الطفل بتهمة تعاطي الحشيش

تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر الأحد 6-12-2020

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.5 مليون

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميادين

image description

زحام وطوابير على مكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

وصول «طفل المرور» إلى محكمة الأميرية لنظر جلسة محاكمته

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تدعو لارتداء الأقنعة مجددًا

الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

أغاني الكريسماس وتابلوهات للباليه في 3 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية

فوز المترجمة المصرية آية كارم بجائزة المركز الكوري للترجمة الأدبية

نادي آفاق اشتراكية يحتفي برواية محمد إبراهيم طه «باب الدنيا»

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا