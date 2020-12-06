رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محامي المتهم بحرق سيدة الإسكندرية يقدم مذكرة لرد الدائرة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:01 م
المتهم بحرق سيدة
المتهم بحرق سيدة الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
تقدم محامي المتهم بإشعال النيران في سيدة العصافرة، بمذكرة، اليوم الأحد، إلى هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، لرد الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية كل من عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد وأمانة سر خميس قمر وإيهاب النادي، ونظرها بدائرة أخرى.

كما حضر الجلسة رئيس هيئة المدعين بالحق المدني محمد سعيد حجازي، وأحمد محيي الدين وعدد من المحامين المتضامنين مع المجني عليها سامية حجازي، وطالب محمد سعيد حجازي المحامي تحديد أقرب جلسة للبت في طلب الرد المقدم من محامي المتهم لنظر الجلسة ومحاكمة المتهم.

كان محامي المتهم بحرق سيدة العصافرة بالإسكندرية، طالب برد الدائرة وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء حضور المتهم من محبسه، كما حضر أهل المجني عليها إلى الجلسة، وطالبوا بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالإعدام شنقا لوضوح القضية والقتل العمد وإزهاق الروح.

كما حدثت مشادة بين محامي المتهم ومحامي المجني عليها وأهلها وطالب برد الدايرة وإحالتها إلى دائرة أخرى لنظر القضية، مما أدى إلى تدخل الأمن وفض المناوشات بينهما.

ترجع أحداث القضية عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد، بورود بلاغ من المستشفى، بوصول سيدة عجوز مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبسؤال نجلها قرر أن قيام أحد الأشخاص قام بسرقة شقة، حيث أبلغت المجني عليها، سامية حجازي، 60 سنة، ربة منزل، التي تملك العقار، عن الواقعة، عندما شاهدته، وتم القبض على المتهم يدعى إبراهيم القبيصي، 35 سنة، عاطل، وبحوزته المسروقات، وتحويله إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية.

وأضاف في التحقيقات بعد الإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته، قرر الانتقام من المجني عليها، بعد تسببها في حبسه، فاقتحم المنزل عليها، وقام بحرقها أمام أحفادها مستخدما عبوة بنزين، وإشعال النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى ليتضح أنها مصابة بحروق بنسبة 75%، وسرعان ما فارقت الحياة متأثرة بهذه الحروق.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بعد تفريغ الكاميرات الي مكان المتهم وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه توجه إلى البنزينة وشراء البنزين وقام بالذهاب إلى شقة المجني عليها بدافع الانتقام منها بعد علمه بالابلاغ عنه بسرقة ثلاجة من شقة جيرانها.

وبسؤال عامل البنزينة قرر أن المتهم حضر بحوزته زجاجة صغيرة وطلب من شراء البنزين بحجة تعطل "التوك توك" الخاص به ولم يعلم بالواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت تحت المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سيدة عجوز عمدا بإشعال النيران بها أثناء تواجدها بشقتها، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة، وسؤال عامل البنزين عن الواقعة، والتصريح بدفن جثة العجوز بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

موضوعات متعلقة

وقف برنامج ريهام سعيد «صبايا الخير» على «النهار»

حول غلق المساجد في مصر.. وزير الأوقاف: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يبقيها مفتوحة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

الصور

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

image description

«الجيزة» تكشف بدائل «الهرم» والحلول المرورية بعد إغلاقه

image description

مرافق أسيوط: حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالميادين

image description

زحام وطوابير على مكاتب بريد دمياط لصرف المعاشات

image description

ضبط جبن رومي فاسد في حملة رقابية بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«التايمز» تكشف قيمة أصول عائلة مبارك في سويسرا بعد قرار رفع التجميد

تفاصيل القبض على مالك «التوحيد والنور»

وصول «طفل المرور» إلى محكمة الأميرية لنظر جلسة محاكمته

ننفرد بتفاصيل عقد أحمد الشيخ مع الزمالك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

فيتامينات تحصن جهازك المناعي

باكستان: مصرع 7 مصابين بـ كورونا في مستشفى لتأخر أسطوانات الأكسجين

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تدعو لارتداء الأقنعة مجددًا

الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر

أيام زمان

قصة فيلم بطولة شريهان سرقه رضوان الكاشف من إبراهيم عبد المجيد

«الزملكاوية دابو من الكسوف».. حكاية تبرعات الأهلى والإسماعيلى للزمالك

بعد تخلى «أبو رجليلة» عن الزمالك.. كيف ساعد فريد الأطرش ناديه المفضل؟

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل وملل!
د.أحمد الخميسى
رسالة عن الفن والفلوس
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
المزيد

الثقافة

أغاني الكريسماس وتابلوهات للباليه في 3 حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية

فوز المترجمة المصرية آية كارم بجائزة المركز الكوري للترجمة الأدبية

نادي آفاق اشتراكية يحتفي برواية محمد إبراهيم طه «باب الدنيا»

ثروت وديدا وغزلان وآخرهم صبرى.. كتاب صنعتهم السوشيال ميديا