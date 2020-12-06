سنغافورة: مستمرون في السعي لإقامة فقاعات سفر مع مناطق جديدة

قال وزير النقل في سنغافورة اونج يي كونج اليوم الأحد، إن سنغافورة مستمرة في السعي لإقامة فقاعات سفر مع مناطق جديدة، وذلك على الرغم من إرجاء إقامة فقاعة سفر مع هونج كونج.ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن الوزير القول إن الدول التي فتحت سنغافورة حدودها معها بصورة أحادية سوف تكون لها الأولوية لتكون شريك في فقاعة سفر.ويذكر أنه يُسمح حاليا للراغبين في القدوم إلى سنغافورة من استرالياوبروناي والصين ونيوزيلندا وفيتنام بدخول المدينة للقيام بزيارة قصيرة والتنقل بحرية، حيث تعتبر السلطات في المدينة أن هذه الدول لها أنظمة مراقبة صحية عامة شاملة، بالإضافة لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا.