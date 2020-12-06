طلاب كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات يحضرون عروض مهرجان القاهرة

حضر أمس السبت، طلاب كلية الإعلام في الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، قسم الإذاعة والتلفزيون بعض عروض مهرجان القاهرة السينمائي 42 حيث شاهدوا الفيلم الكندي Nadia butterfly الذي عرض بالمسرح الكبير في إطار أفلام المسابقة الدولية، وشاهدوا أفلام: الرجل الذي بلع الراديو (مصر) وفيلم: خرشاتوف (روسيا) وفيلم: ليلة دائمة ( البرتغال) ضمن عروض مسابقة سينما الغد التي تحتفي بالتجارب السينمائية الجديدة والأفلام الروائية القصيرة.وأعرب الطلبة عن سعادتهم بحضور عروض المهرجان، ومشاهدة التجارب السينمائية العالمية كما أثنوا على تنظيم المهرجان وتنوع الفعاليات والعروض.