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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محللة تركية: أنقرة تحاول إصلاح علاقتها بأوروبا لتجنب الخسائر الاقتصادية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
هاكان فيدان
هاكان فيدان
هدير سند
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قالت المحللة السياسية التركية سينيم جنكيز، أن المسؤولين عن السياسة الخارجية في تركيا يعملون في الوقت الحالي على إصلاح علاقات أنقرة بدول الغرب وبناء الجسور على عدد من الجبهات مع دول وكيانات مثل إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضحت جنكيز، في تقريرها على صحيفة "آراب نيوز"، أن ذلك التحول في السياسة الخارجية التركية جاء على خلفية الانتقادات المحلية والدولية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وإتجاه المحللون الأتراك إلى التركيز على أهمية العلاقات بين الدول ومساهمتها في المصالح الوطنية، خصوصا في ظل العزلة التي تعيشها أنقرة وإتجاه الأتحاد الأوروبي لفرض العقوبات عليها في القمة المقبلة، المقرر أن تبدأ في 10 ديسمبر.

وأشارت جنكيز، إلى التقارير التي تفيد أن رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية، هاكان فيدان، أجرى محادثات سرية مع المسؤولين الإسرائيليين في إطار الجهود التي بدأتها تركيا لتطبيع العلاقات، فضلا عن محاولات أردوغان التقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، موضحة أن لكلا من تركيا واسرائيل مصلحة راسخة في سياسات بايدن المحتملة في المنطقة، والتي لم تتضح بعد بشكل كامل.

وتعليقا على تلك التقارير، قالت جنكيز: "على الرغم من الاختلافات في الأمور الجيوسياسية بين أمريكا وتركيا، فقد تمكنت الأخيرة من ركوب الموجة، واتباع سياسات براغماتية في تعاملاتها مع تلك الدول. وبالتالي، هناك فرصة سانحة لإذابة الجليد المحتملة في العلاقات التركية الإسرائيلية أيضًا."

وأضافت إنه بالرغم من أن هناك دوافع خارجية للتطورات الأخيرة في السياسة الخارجية التركية، إلا ان هناك أيضًا تأثيرات محلية، وتتمثل في المحور الاقتصادي وهو محور هام للغاية بالنسبة للحكومة التركية والمعارضة والجمهور.

وأشارت إلى أن تركيا أصبحت تدرك إن اتباع نهج أكثر براغماتية للسياسة الخارجية- إذا استمر- سيؤدي على الأرجح إلى فوائد اقتصادية في الداخل، لا سيما بعد أن الحقت علاقة تركيا السيئة بالاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، أضرارًا بالغة على المستوى الاقتصادي.

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