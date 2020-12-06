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الأحد 06 ديسمبر 2020 الموافق 21 ربيع الثاني 1442
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عالم

ألمانيا ترحل 20 مواطنا من جامبيا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:00 م
جريدة الدستور
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قامت السلطات الألمانية بترحيل 20 مواطنا على الأقل من جامبيا، وسط أنباء عن موافقة الحكومة الجامبية على عمليات الترحيل.

وقال أحد هؤلاء المُرحلين، في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "ذا بوينت" المحلية واشترط عدم ذكر اسمه، إن السلطات الألمانية أبلغتهم بأن حكومة جامبيا وقعت اتفاقا بشأن عملية ترحيلهم دون حل وسط، مضيفا أنه: "جرى القبض على عشرين منا لترحيلنا إلى البلاد، مع ذلك، فعلنا كل ما في وسعنا، لكننا لم ننجح، حتى أن البعض أصر على عدم المجيء وقاموا بجرح أنفسهم لخلق فرصة للبقاء في ألمانيا، لكن لم يتحقق شيء".

وأشارت الصحيفة، إلى أن حكومة جامبيا لطالما رفضت التوقيع على أي اتفاق ترحيل مع أي دولة أوروبية منذ عام 2017، لكن مع ذلك، فإن المُرحلين حديثا من ألمانيا يلقون باللوم على حكومتهم من أجل ترحيلهم إلى البلاد.

وقد وصل المُرحلون إلى مطار "بانجول" الدولي في وقت متأخر من الليل واستقبلهم مسؤولون صحيون وآخرون من المنظمة الدولية للهجرة؛ والذين منحوهم مبلغا من المال وبدلا للسكن ورسوم نقل إلى وجهاتهم المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أنه طلب من جامبيا، في مفاوضات أجرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في مايو 2019، الحصول على رحلة مستأجرة واحدة شهريا لترحيل 25 شخصا كحد أقصى من أوروبا، وفقا لوثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي.

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